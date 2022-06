Roma, 'pizzo' ai negozi del centro commerciale: 3 misure interdittive - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiamme gialle Roma, 10 giugno 2022 - Prendevano di mira i piccoli imprenditori che gestivano negozi e attività all'interno del centro commerciale EuRoma2, uno dei più grandi della Capitale, chiedendo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiamme gialle, 10 giugno 2022 - Prendevano di mira i piccoli imprenditori che gestivanoe attività all'interno delEu2, uno dei più grandi della Capitale, chiedendo ...

Pubblicità

TuttoSuRoma : Chiedevano 'pizzo' 50mila euro a negozi centro commerciale #Roma - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Chiedevano 'pizzo' 50mila euro a negozi centro commerciale Roma. Per rinnovo affitto, 3 interdittive. Proprietà galleria… - TuttoSuRoma : #Roma, 'pizzo' a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive - AnsaRomaLazio : Chiedevano 'pizzo' 50mila euro a negozi centro commerciale Roma. Per rinnovo affitto, 3 interdittive. Proprietà gal… - TuttoSuRoma : #Roma, pizzo ai piccoli imprenditori di Euroma2 in cambio del rinnovo d'affitto: tre indagati per estorsione -

Roma, 'pizzo' ai negozi del centro commerciale: 3 misure interdittive - Cronaca - quotidiano.net ... chiedendo un 'pizzo' che andava dai 20 mila ai 50 mila euro in cambio del rinnovo del contratto di affitto. Una delle vittime però ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza di Roma che oggi ha ... Chiedevano 'pizzo' 50mila euro a negozi centro commerciale Roma Per il rinnovo del contratto di affitto di alcuni negozi del centro commerciale Euroma2, uno dei più grandi della Capitale, chiedevano una sorta di 'pizzo' ai proprietari che poteva arrivare fino a 50 mila euro. Per questo il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha ... Adnkronos Tusa, la mafia e l’impegno per cancellare l’epiteto “anello di congiunzione” Tusa è stata al centro dei legami tra mafia palermitana e messinese ma le amministrazioni comunali promuovono incontri di sensibilizzazione per la lotta alla mafia ... Chiedevano "pizzo" 50mila euro a negozi centro commerciale Roma Per il rinnovo del contratto di affitto di alcuni negozi del centro commerciale Euroma2, uno dei più grandi della Capitale, chiedevano una sorta di 'pizzo' ai proprietari che poteva arrivare fino a 50 ... ... chiedendo un '' che andava dai 20 mila ai 50 mila euro in cambio del rinnovo del contratto di affitto. Una delle vittime però ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza diche oggi ha ...Per il rinnovo del contratto di affitto di alcuni negozi del centro commerciale Euroma2, uno dei più grandi della Capitale, chiedevano una sorta di '' ai proprietari che poteva arrivare fino a 50 mila euro. Per questo il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha ... Roma, 'pizzo' a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive Tusa è stata al centro dei legami tra mafia palermitana e messinese ma le amministrazioni comunali promuovono incontri di sensibilizzazione per la lotta alla mafia ...Per il rinnovo del contratto di affitto di alcuni negozi del centro commerciale Euroma2, uno dei più grandi della Capitale, chiedevano una sorta di 'pizzo' ai proprietari che poteva arrivare fino a 50 ...