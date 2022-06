“Proof” alla scoperta dell’album antologico dei BTS (Di venerdì 10 giugno 2022) Racchiude la storia dei BTS ed è uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo, pronto ad un nuovo capitolo MILANO – La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’album antologico “Proof” disponibile da ora in tutto il mondo e anticipato dal primo singolo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, in tutte le radio italiane da venerdì 17 giugno 2022. I BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della Musica: ben 32 milioni con i loro album. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoli alla prima posizione della classifica americana: “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Permission to Dance” e “Butter”. Ora i BTS hanno deciso di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013, pubblicando la raccolta ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) Racchiude la storia dei BTS ed è uno sguardo rivoltocarriera straordinaria di questo gruppo, pronto ad un nuovo capitolo MILANO – La band icona del K-Pop, BTS, ritorna con l’album” disponibile da ora in tutto il mondo e anticipato dal primo singolo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, in tutte le radio italiane da venerdì 17 giugno 2022. I BTS sono il gruppo sudcoreano con il maggior numero di copie vendute nella storia della Musica: ben 32 milioni con i loro album. Nella loro carriera, hanno piazzato 5 singoliprima posizione della classifica americana: “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Permission to Dance” e “Butter”. Ora i BTS hanno deciso di celebrare il 9° anniversario dfondazione della band nel 2013, pubblicando la raccolta ...

Pubblicità

_itsbeckyhere : RT @italianarmyfam_: Ci sono un’infinità di referenze alla loro storia in tutto l’MV ?????? #YetToCome #YetToCome_BTS #BTS_Proof #ProofOutNow… - Lopinionista : “Proof” alla scoperta dell'album antologico dei BTS - Andreea7BTS : RT @italianarmyfam_: Ci sono un’infinità di referenze alla loro storia in tutto l’MV ?????? #YetToCome #YetToCome_BTS #BTS_Proof #ProofOutNow… - PadovanoMiriam : RT @italianarmyfam_: Ci sono un’infinità di referenze alla loro storia in tutto l’MV ?????? #YetToCome #YetToCome_BTS #BTS_Proof #ProofOutNow… - bangtanpower5 : RT @ItalianArmy_fam: ?? Live del 09.04.22 ?? 'Un tatuaggio dell'amicizia sulla natica destra?' siete curiosi del tatuaggio dell'amicizia? Co… -