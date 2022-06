Papa Francesco, ancora problemi al ginocchio. Rinviato viaggio in Africa - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 10 giugno 2022) Papa Francesco riceve Ursula von del Leyen in Vaticano Città del Vaticano, 10 giugno 2022 - Papa Francesco posticipa il viaggio in Africa a causa dei problemi al ginocchio destro che da tempo lo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)riceve Ursula von del Leyen in Vaticano Città del Vaticano, 10 giugno 2022 -posticipa ilina causa deialdestro che da tempo lo ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la nostra non è una professione, è una donazione - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - caritas_milano : Non possiamo più permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante. Anche… - MarisaLevi1 : RT @SalvoCernuzio: #PapaFrancesco riceve la @FAFCEInfo, che ringrazia per l’accoglienza ai rifugiati ucraini: “Lavorare per la #pace”. Poi… - Pierre63300936 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontefice… -