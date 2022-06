Nations League: le statistiche di Inghilterra-Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) Terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League, sabato 11 giugno alle 20:45 presso il Molineux (Wolverhampton) si gioca la partita Inghilterra-Italia. Sono 28 i precedenti tra le due nazionali, tra i quali ricordiamo certamente la gara disputata l’11 luglio scorso a Wembley finita 3-2 ai calci di rigore che ha laureato gli Azzurri Campioni d’Europa. Il bilancio è di 11 vittorie azzurre, otto successi inglesi e nove pareggi, il primo incontro è datato 13 maggio 1933, l’amichevole Italia-Inghilterra finisce 1-1. Gli ultimi tre scontri diretti sono terminati sempre in parità con questo stesso punteggio. Il 31 marzo 2015 allo Juventus Stadium, il 27 marzo 2018 a Wembley (entrambe le sfide sono amichevoli) e il già citato 11 luglio 2021 (risultato maturato al termine dei 90 ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Terza giornata del gruppo 3 della Lega A di, sabato 11 giugno alle 20:45 presso il Molineux (Wolverhampton) si gioca la partita. Sono 28 i precedenti tra le due nazionali, tra i quali ricordiamo certamente la gara disputata l’11 luglio scorso a Wembley finita 3-2 ai calci di rigore che ha laureato gli Azzurri Campioni d’Europa. Il bilancio è di 11 vittorie azzurre, otto successi inglesi e nove pareggi, il primo incontro è datato 13 maggio 1933, l’amichevolefinisce 1-1. Gli ultimi tre scontri diretti sono terminati sempre in parità con questo stesso punteggio. Il 31 marzo 2015 allo Juventus Stadium, il 27 marzo 2018 a Wembley (entrambe le sfide sono amichevoli) e il già citato 11 luglio 2021 (risultato maturato al termine dei 90 ...

