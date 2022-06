Napoli, Atletico Madrid su Fabian Ruiz: chiesto scambio con De Paul (Di venerdì 10 giugno 2022) Ancora in dubbio il futuro di Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista sarebbe nel mirino di alcuni club spagnoli tra cui l’Atletico Madrid, e la società partenopea sarebbe aperta ad una trattativa. In cambio, però, il Napoli chiederebbe Rodrigo De Paul. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ancora in dubbio il futuro di. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il centrocampista sarebbe nel mirino di alcuni club spagnoli tra cui l’, e la società partenopea sarebbe aperta ad una trattativa. In cambio, però, ilchiederebbe Rodrigo De. SportFace.

