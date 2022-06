Luca Petrosino | Nocera Inferiore | una città da rilanciare superando le emergenze

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) di Clemente Ultimo Recuperare la visione della politica come contributo al bene comune, nata dal confronto: è da questo presupposto che scaturisce la scelta didi prendere parte alle prossime elezioni amministrative acome candidato nella lista di Potere al Popolo, formazione che candida Erminia Maiorino alla guida di Palazzo di. Una candidatura, quella di, in continuità con un lungo percorso nel mondo dell’associazionismo: “Dopo l’esperienza giovanile negli scout, c’è stato l’impegno sul fronte ambientale, nato negli anni difficili dell’emergenza rifiuti. Da quella esperienza sono nate iniziative come il Differenzia-Rock, una delle prime manifestazioni ad unire musica e tematiche ambientali, punto di origine del Campania Eco Festival. In ...