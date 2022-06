Ladispoli | la Flavia Servizi assume 2 operai | ecco come fare domanda

Pubblicità

BaraondaNews

Servizi cerca due operai per il servizio idrico estivo -Servizi cerca, in via temporanea e urgente, due operai di II livello, da inquadrare con il CCNL Gas - Aziende ...... per il giorno di nascita), presso il Monumento naturale Palude di Torre. Si tratta del ... Per questo motivo la Città metropolitana di Roma Capitale, in accordo con i Comuni die ... Ladispoli, Flavia Servizi cerca due operai per il servizio idrico estivo Estate tempo di vacanze No, di lavoro, almeno per chi lo cerca, anche se solo per poco tempo. A Ladispoli, la Flavia Servizi, infatti, è in cerca di dipendenti per il periodo estivo. Per questo l’azi ...LADISPOLI – Una storia drammatica ma a lieto fine quella che ha visto come scenario l’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Nel cortile interno dell’Istituto è stato infatti ritrovato Lorenzo Martucci, l ...