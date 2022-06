Insulti per Marina La Rosa sul suo aspetto fisico: “Che meraviglioso tempo stiamo vivendo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Marina La Rosa è sbarcata su Tik Tok e in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di critiche. L’ex concorrente del Grande Fratello da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo ma resta una delle indimenticabili gieffine, ha partecipato alla prima storica edizione. Il suo debutto su Tik Tok non è stato dei migliori, il benvenuto davvero pessimo con gli hater che l’hanno riempita di commenti negativi. Le hanno scritto che è invecchiata, che si è trascurata, che dimostra più anni di quelli che ha ma lei non si è lasciata certo intimorire e ha replicato con una lettera. Una lettera che Marina La Rosa ha in parte pubblicato sui social invitando a leggere il seguito da Dagospia. Marina La Rosa ironizza, si fa una risata ed evidenzia che non ha solo i difetti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022)Laè sbarcata su Tik Tok e in pochissimoha ricevuto migliaia di critiche. L’ex concorrente del Grande Fratello daè lontana dal mondo dello spettacolo ma resta una delle indimenticabili gieffine, ha partecipato alla prima storica edizione. Il suo debutto su Tik Tok non è stato dei migliori, il benvenuto davvero pessimo con gli hater che l’hanno riempita di commenti negativi. Le hanno scritto che è invecchiata, che si è trascurata, che dimostra più anni di quelli che ha ma lei non si è lasciata certo intimorire e ha replicato con una lettera. Una lettera cheLaha in parte pubblicato sui social invitando a leggere il seguito da Dagospia.Laironizza, si fa una risata ed evidenzia che non ha solo i difetti ...

