"Ho un messaggio per voi": Alina Kabaeva, dov'è riapparsa l'amante segreta di Putin (Di venerdì 10 giugno 2022) Alina Kabaeva è stata vista in pubblico per la prima volta dallo scorso aprile, quando registrò uno spettacolo televisivo patriottico con il coinvolgimento di alcuni bambini per commemorare i morti della seconda guerra mondiale. Ovviamente la sua riapparizione non è passata inosservata, dato che da tempo si sostiene che Alina sia l'amante di Vladimir Putin: non solo, i due avrebbero messo su una famiglia segreta, con tre figli in comune. L'ex ginnasta ritmica, 39 anni, è molto popolare in Russia, per questo ha fatto scalpore il fatto che si sia presentata in pubblico a Sochi, in un campo di addestramento con 28 bambini. Nessuno ovviamente si è azzardato a farle domande sulla vita privata o sulle sanzioni: curiosamente la sua riapparizione è avvenuta subito dopo che su diversi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)è stata vista in pubblico per la prima volta dallo scorso aprile, quando registrò uno spettacolo televisivo patriottico con il coinvolgimento di alcuni bambini per commemorare i morti della seconda guerra mondiale. Ovviamente la sua riapparizione non è passata inosservata, dato che da tempo si sostiene chesia l'di Vladimir: non solo, i due avrebbero messo su una famiglia, con tre figli in comune. L'ex ginnasta ritmica, 39 anni, è molto popolare in Russia, per questo ha fatto scalpore il fatto che si sia presentata in pubblico a Sochi, in un campo di addestramento con 28 bambini. Nessuno ovviamente si è azzardato a farle domande sulla vita privata o sulle sanzioni: curiosamente la sua riapparizione è avvenuta subito dopo che su diversi ...

