Golf: Melgrati seconda allo Scandinavian Mixed 2022, bene anche Carta ed Edoardo Molinari. Guida Scrivener

Il Volvo Car Scandinavian Mixed 2022, di scena all'Halmstad Golf Club di Tylösand ha un nuovo leader. Ed è l'australiano Jason Scrivener, 33 anni, sudafricano di nascita ma aussie essendosi trasferito a Perth con la famiglia da quando aveva 10 anni, il nuovo leader con lo score di -12 per effetto del -8 odierno. Giro bogey free per lui, che cerca la prima vittoria sul DP World Tour. Carolina Melgrati continua a essere la migliore non solo delle italiane, ma delle donne. Già al comando ieri, la giovane rampante azzurra stavolta deve cedere la leadership, ma resta a -10 (score odierno -3); l'agganciano sia la svedese Linn Grant che il francese Mike Lorenzo-Vera, che scalano rispettivamente tre e none posizioni arrivando secondi assieme. Solo uomini nel resto della top ten: quinti a -9 ...

