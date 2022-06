Ginnastica | Stabia tricolore | Salerno e Campania 2000 d’argento in Coppa Campioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGabriel Russo, dopo essere salito sul gradino più alto del podio lo scorso anno negli allievi 1^ fascia, si è confermato Campione d’Italia 2022 nella categoria superiore, A2, ai Campionati Italiani Gold della Federazioned’Italia svoltisi presso l’Accademia “Appoggetti” di Fermo. Impressionante la determinazione di Gabriel associata ad una tecnica sopraffina, doti che lasciano presagire un futuro da protagonista nello scenario nazionale per l’enfant prodige campano. Ancora una volta, è stato il C.G.A.Castellammare di Angelo Radmilovic a rompere l’egemonia delle società del settentrione d’Italia. Il club stabiese, infatti, con il suo inesauribile vivaio continua ad essere una straordinaria fucina didel domani. Una conferma per Gabriel Russo ma anche per il suo compagno di squadra, ...