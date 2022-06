Fedez spiega perché ha deciso di telefonare a J-Ax per ristabilire la pace tra loro

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo essersi allontanati è tornato il sereno nell’amicizia trae J-Ax. Pochi giorni fa proprio i due rapper avevano annunciato tramite un post sui social la riappacificazione dopo quattro anni di incomprensioni. In seguitoè intervenuto in Radio ed ha rivelato qualcosa in più sulla chiamata fatta a J-Ax: Mi è venuto di chiamarlo tre giorni prima che mi diagnosticassero il cancro,mi sembrava passato abbastanza tempo per poter parlare di ferite senza che facessero più male e di ricordare solo le cose belle. La telefonata è stata di sei ore. Adesso suoniamo insieme, faremo un’ora di set, io non suono da un botto, nemmeno Ale, inizieremo le prove. L'articolo proviene da Isa e Chia.