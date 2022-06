Fedez | ”La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei è il brano più venduto in Italia

(Di venerdì 10 giugno 2022) “LA”, il nuovo singolo diconper Columbia Records/Sony Music è il singolo piùine la canzone più ascoltata in radio., ”La” consvetta in classifica “LA”, il nuovo singolo diconper Columbia Records/Sony Music in una sola settimana ha scalato tutte le classifiche; ilè diventato il singolo piùe ascoltato del momento. “LA...

Pubblicità

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - olasalve : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “La dolce vita” Fedez, Tananai, Mara Sattei 2- “Camera 209” Alessandra Amoroso, D… - ajnamaybe : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “La dolce vita” Fedez, Tananai, Mara Sattei 2- “Camera 209” Alessandra Amoroso, D… - itparade_ : 'La Dolce Vita' di @fedez, @tananai5 e @marasattei debutta alla #1 nella classifica settimanale singoli. È la pri… - lucamacina : RT @earonemusic: ?? - Classifica #airplay italiana ????: 1- “La dolce vita” Fedez, Tananai, Mara Sattei 2- “Camera 209” Alessandra Amoroso, D… -

Clicca per la top ten album italiana SINGOLI Nuova numero uno anche tra i singoli con LAVITA di, TANANAI & MARA SATTEI. Il terzetto spodesta dalla vetta SHAKERANDO di RHOVE, tra i due ...A lanciare una grossa ipoteca sul titolo del pezzo più gettonato dell'estate è stato la settimana scorsa il trio composto da, Tananai e Mara Sattei con 'Lavita', che infatti entrano ...Ad una sola settimana dall’uscita, debutta alla numero 1 dei singoli La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguita dall’altra new entry Nostalgia di Blanco. Shakerando di Rhove, in cima per ...Tornando alla classifica EarOne dei brani più trasmessi, in top ten ci sono altri sette pezzi italiani. “Camera 209” di Alessandra Amoroso è quarto, “No stess” di Marco Mengoni quinto, “Litoranea” di ...