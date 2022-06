“El Nido” di Mattia Temponi | dal 20 giugno sulle migliori piattaforme digitali

Pubblicità

Think_movies : “El Nido”: l’horror di Mattia Temponi con protagonista Blu Yoshimi dal 20 giugno sulle migliori piattaforme digital… - DietrolaNotizia : Blu Yoshimi protagonista del film “El Nido” di Mattia Temponi - HorrorItalia24 : El Nido, c’è Blu Yoshimi nell’horror di Mattia Temponi - movietele : #LucianoCáceres e #BluYoshimi sono i protagonisti del thriller psicologico '#ElNido' opera prima di #MattiaTemponi,… -

MovieTele.it

... i meno fortunati andranno a piedi - a Rimini un commerciante ha rimosso undi rondine perché ...e che rischi 3 anni di carcere non vi pare un po' tantino - inutile scandalizzarsi se...El, opera prima diTemponi è una coproduzione italo - argentina, ed è prodotto da Alba Produzioni per l'Italia, 3C Films Group per l'Argentina. Il film sarà disponibile dal 20 giugno (... El Nido, trailer film di Mattia Temponi dal 20 giugno in TVOD Nel video in questione possiamo vedere una scena molto dolce e divertente: i cani vengono portati in autobus presso l’asilo nido Quando una ragazza di nome Mo Thompson e il suo marito – entrambi circa ...El Nido, opera prima di Mattia Temponi è una coproduzione italo-argentina, ed è prodotto da Alba Produzioni per l’Italia, 3C Films Group per l’Argentina. Il film sarà disponibile dal 20 giugno ...