Dalle quali alla semi a Perugia, la cavalcata di Darderi: “Mi sto avvicinando ai migliori”. Marterer batte Zeppieri (Di venerdì 10 giugno 2022) Luciano Darderi in semifinale agli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. Il ventenne azzurro nato in Argentina (a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires) ha demolito Luca Potenza ai quarti del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events: 6-0 6-1 il risultato di una partita senza storia dal primo all’ultimo punto. Inarrestabile Darderi – “Il mio avversario è partito molto teso – le riflessioni di Darderi dopo il successo –, io invece ho iniziato concentrato e ne ho approfittato. Nella prima parte del secondo set lui è salito: ho tenuto duro, ho giocato il mio tennis e ho chiuso bene”. Intenso e determinato, il ragazzo partito Dalle qualificazioni non vuole accontentarsi: “È sempre bello confrontarsi con grandi giocatori, con chi ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Lucianoinfinale agli Internazionali di Tennis Città diG.I.Ma. Tennis Cup. Il ventenne azzurro nato in Argentina (a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires) ha demolito Luca Potenza ai quarti del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events: 6-0 6-1 il risultato di una partita senza storia dal primo all’ultimo punto. Inarrestabile– “Il mio avversario è partito molto teso – le riflessioni didopo il successo –, io invece ho iniziato concentrato e ne ho approfittato. Nella prima parte del secondo set lui è salito: ho tenuto duro, ho giocato il mio tennis e ho chiuso bene”. Intenso e determinato, il ragazzo partitoficazioni non vuole accontentarsi: “È sempre bello confrontarsi con grandi giocatori, con chi ...

