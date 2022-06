Carenza bagnini, l’Associazione nazionale assistenti bagnanti: “Colpa del reddito cittadinanza? Assolutamente falso” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Carenza di assistenti bagnanti? Molti professionisti cambiano lavoro, perché la nostra è una categoria sottopagata soprattutto rispetto alle responsabilità penali che si hanno. Se qualcuno trova qualcos’altro, si sposta su altri settori. Siamo la terza categoria a rischio per malattie professionali da irraggiamento solare, la paga oraria si aggira intorno ai 7-8 euro e si arriva anche a 3-4 euro per alcuni contratti. Colpa del reddito di cittadinanza? È Assolutamente falso“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, da Nico Massarin, vicepresidente dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti, a proposito dell’allarme del sindacato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “di? Molti professionisti cambiano lavoro, perché la nostra è una categoria sottopagata soprattutto rispetto alle responsabilità penali che si hanno. Se qualcuno trova qualcos’altro, si sposta su altri settori. Siamo la terza categoria a rischio per malattie professionali da irraggiamento solare, la paga oraria si aggira intorno ai 7-8 euro e si arriva anche a 3-4 euro per alcuni contratti.deldi? È“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, da Nico Massarin, vicepresidente del, a proposito dell’allarme del sindacato ...

