Calciomercato Cremonese: piace Chiriches del Sassuolo (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Cremonese: Chiriches potrebbe essere il primo colpo per rinforzare la rosa e garantire esperienza Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Cremonese avrebbe chiesto al Sassuolo Vlad Chiriches. I cremonesi sono alla ricerca di profili che possano alzare il livello di esperienza della squadra e valutano l'acquisto del difensore rumeno in quest'ottica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

