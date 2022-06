(Di venerdì 10 giugno 2022) Emanueleai microfoni di Radio Marte ha parlato del mercato del Napoli, soffermandosi anche sulla situazione esterni. Ecco le sue parole: "Non farei uscireper...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Calaiò duro: '#Politano è meglio di #Bernardeschi. Il giocatore della #Juventus è sopravvalutato' - Pall_Gonfiato : #Calaiò duro: '#Politano è meglio di #Bernardeschi. Il giocatore della #Juventus è sopravvalutato' -

Primo tempo Inizia Napoli - Genoa: fiamme a centrocampo con unscontro che vede protagonisti ... Barbara Marino PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Genoa più motivato, ma ...... Emanuele, non usa mezzi termini per descrive il suo fastidio circa l'andamento di questo campionato e spiega: Poi, sulla sfida tre gli azzurri di Spalletti e il Grifone di Blessin,...