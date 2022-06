“Bubble” | Takagi & Ketra insieme a Salmo e Thasup nel nuovo singolo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Esce oggi “”, ilfirmato dall’inossidabile duo di produttori multiplatino, hitmaker per eccellenza.Il brano – disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – vede la collaborazione di due protagonisti d’eccezione:, artista eclettico e pioniere del rap italiano, e, artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi.non hanno mai smesso di sorprendere, sperimentando fra generi e sonorità, e ancora una volta i Re Mida del pop italiano sparigliano le cartea due artisti che, con il loro personalissimo stile, hanno cambiato i connotati della scena ...

Quando nel 2019 thasup e Salmo collaborarono nel brano "Swingo" già dimostrarono di portare senza mezze misure un "gusto pop" irresistibile e moderno, leggero nei suoni e senza filtri nei contenuti.