Basket: LeBron James rivela di voler comprare una squadra Nba, 'voglio un team a Las Vegas' (Di venerdì 10 giugno 2022) Los Angeles, 10 giu. (Adnkronos) - La superstar LeBron James intende possedere una squadra Nba a Las Vegas. Si vocifera di un'espansione nelle prossime stagioni da 30 squadre a 32, con l'allargamento a Seattle e Las Vegas. E il quattro volte Mvp James spera di avere un ruolo in qualsiasi gruppo di Las Vegas. "voglio possedere una squadra", ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. "voglio comprare una squadra, di sicuro. Preferirei di gran lunga possedere una squadra prima di parlare. voglio una squadra a Las Vegas". La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso la clip con la didascalia: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Los Angeles, 10 giu. (Adnkronos) - La superstarintende possedere unaNba a Las. Si vocifera di un'espansione nelle prossime stagioni da 30 squadre a 32, con l'allargamento a Seattle e Las. E il quattro volte Mvpspera di avere un ruolo in qualsiasi gruppo di Las. "possedere una", ha detto a The Shop in un episodio che andrà in onda venerdì. "una, di sicuro. Preferirei di gran lunga possedere unaprima di parlare.unaa Las". La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso la clip con la didascalia: ...

Pubblicità

TV7Benevento : Basket: LeBron James rivela di voler comprare una squadra Nba, 'voglio un team a Las Vegas' - - sandroriz : Hustle: un film di sport, per i miei gusti, parte giá avvantaggiato; sul basket ne ho visti di migliori, qui avendo… - dbollini : @lore_viga @fralittera esatto. sarà che ormai seguo più la NFL che il calcio ma se non hai una società seria puoi a… - jumpedmmos : lebron che gioca a basket nel giardino con bryce and bronny è la cosa più bella che vedrete oggi - lusignolodikiev : Vi insegno come si vive: Calcio=AC Milan Musica=Travis Scott Musica(ITA)=Marracash Brand=Nike Tecnologia=Apple Beva… -