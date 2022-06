Arisa | voci sulla separazione da Vito Coppola e lei sui social scrive | “Meglio …”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Si continua a parlare della storia d’amore nata a Ballando con le stelle tra la nota cantantee il ballerino. Ebbene si, i due si sarebbero conosciuti nella trasmissione di Milly Carlucci e sembra proprio che fosse nato del feeling tra i due. Una volta terminata la trasmissione, poi, i due avrebbero continuato a frequentarsi. Sembrava che la loro fosse una relazione piuttosto stabile e molto passionale, ma sembra che i due si siano lasciati. Secondo alcune indiscrezioni sembra proprio che la relazione tra la cantante e il ballerino sia finita ormai da diverse settimane, nonostante non ci sia stata alcuna conferma ufficiale. I due stanno ancora insieme o si sono lasciati davvero?, è davvero finita la loro relazione? E’ finita la storia ...

Vito Coppola/ Come va con, stanno insieme Dalla convivenza alla crisi, tanteIl Settimanale Di più aveva lanciato la notizia secondo la qualee Vito Coppola fossero alla ricerca di ...È una dellepiù amate della radio italiana, ma quante cose sai davvero sulla conduttrice radiofonica Anna ...2019 - 2020 insieme a Stash e Rudy Zerbi mentre l'anno successivo cone lo stesso ... Arisa rompe il silenzio su Vito Coppola/ 'Meglio lasciar andare quello che…' Si continua a parlare della storia d’amore nata a Ballando con le stelle tra la nota cantante Arisa e il ballerino Vito Coppola. Ebbene si, i due si sarebbero conosciuti nella trasmissione di Milly ...Arisa conferma la rottura con Vito Coppola. La cantante ha postato una storia su Instagram in cui ha citato il testo di una canzone: "Se non puoi averlo..." ...