Addio mascherine al chiuso dal 15 giugno

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 15alleal. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a Radio anch'io: “Credo che ci siano le condizioni. Confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche sulle varianti. La ricerca sta continuando a lavorare per avere strumenti nuovi su terapie e vaccini. È ragionevole pensare che in autunno ci possano essere vaccini aggiornati”. I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al. "C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per tutti gli altri luoghi leverranno tolte e non ci sarà più l'obbligo ma ci sarà la raccomandazione", ha aggiunto Costa. Dello stesso avviso è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, ...

mascherina Non per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A lui fa paura la '...sui mezzi di trasporto, Speranza prende tempo e valuta la proroga dopo il 15 giugnoalla mascherina. Sulla carta. Ma meglio averla in tasca, in caso di situazioni border line e ...Pierpaolo Sileri che tuttavia sostiene che in generale "un'eliminazione completa delle...I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso. "C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto", dice il sottosegretario ...Via la mascherina, anche al chiuso. Con due eccezioni: i trasporti, per cui è probabile una proroga, e la scuola, dove è caos totale in vista degli esami di terza media e ...