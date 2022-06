Uno spin-off di Ozark su Ruth come il film Carrie, le spassose idee di Julia Garner (Di giovedì 9 giugno 2022) Si torna a parlare di uno spin-off di Ozark, nonostante la serie tv appare conclusa con la quarta stagione. L’ultima scena è piuttosto ambigua, motivo per cui i fan continuano a speculare su un possibile seguito. Che sia un’altra stagione, uno show completamente diverso, o addirittura un film. Nel corso di un panel a Los Angeles, moderato da Jimmy Kimmel, il creatore di Ozark Chris Mundy ha smentito qualsiasi teoria, dichiarando che per lui il finale fosse “piuttosto inequivocabile”. Mentre alcuni fan credono che il giovane Jonah (Skylar Gaertner), figlio minore di Marty e Wendy Byrde ( Jason Bateman e Laura Linney), abbia ucciso il barattolo di biscotti contenenti le prove che li incriminano, Mundy ha chiarito: “Penso che abbia sparato a Mel il poliziotto, uccidendolo. E penso che siano andati al loro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Si torna a parlare di uno-off di, nonostante la serie tv appare conclusa con la quarta stagione. L’ultima scena è piuttosto ambigua, motivo per cui i fan continuano a speculare su un possibile seguito. Che sia un’altra stagione, uno show completamente diverso, o addirittura un. Nel corso di un panel a Los Angeles, moderato da Jimmy Kimmel, il creatore diChris Mundy ha smentito qualsiasi teoria, dichiarando che per lui il finale fosse “piuttosto inequivocabile”. Mentre alcuni fan credono che il giovane Jonah (Skylar Gaertner), figlio minore di Marty e Wendy Byrde ( Jason Bateman e Laura Linney), abbia ucciso il barattolo di biscotti contenenti le prove che li incriminano, Mundy ha chiarito: “Penso che abbia sparato a Mel il poliziotto, uccidendolo. E penso che siano andati al loro ...

Advertising

sobinniebread : @purrincesschu Sono disposta a vederlo pure in francese se non esce qui Sto aspettando qualcosa di kakegurui da an… - Olty86 : @sippedsweetea Io da quello che ho capito, avendo fatto questi episodi molto lunghi (specie 8 e 9 che vedremo a lug… - David_c05 : Minecraft: ci sarà un nuovo spin-off e sarà uno strategico in tempo reale - gigibeltrame : Minecraft: ci sarà un nuovo spin-off e sarà uno strategico in tempo reale #digilosofia - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Minecraft: ci sarà un nuovo spin-off e sarà uno strategico in tempo reale) è stato pubbli… -