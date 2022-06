Ucraina, Zelensky “Severodonetsk epicentro dello scontro in Donbass” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Est dell’Ucraina è sotto il fuoco continuo: si combatte ancora nel Donbass, dove lo scontro resta intenso, e l’attenzione è rivolta in particolare alla città di Severodonetsk, nella regione di Lugansk, al centro della battaglia delle ultime settimane. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Severodonetsk rimane l’epicentro dello scontro nel Donbass”. “Difendiamo le nostre posizioni – ha affermato nel consueto videomessaggio serale -, infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile”. “Probabilmente una delle più difficili durante questa guerra. Sono grato a tutti coloro – ha continuato – che difendono questa direzione. In molti modi, il destino del nostro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Est dell’è sotto il fuoco continuo: si combatte ancora nel, dove loresta intenso, e l’attenzione è rivolta in particolare alla città di, nella regione di Lugansk, al centro della battaglia delle ultime settimane. Per il presidente ucraino Volodymyrrimane l’nel”. “Difendiamo le nostre posizioni – ha affermato nel consueto videomessaggio serale -, infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile”. “Probabilmente una delle più difficili durante questa guerra. Sono grato a tutti coloro – ha continuato – che difendono questa direzione. In molti modi, il destino del nostro ...

