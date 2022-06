Ucraina: Letta, 'noi con governo, divisioni sono favore a Putin' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo la pace. Il 21 ci sarà un dibattito in Parlamento e sentiremo il governo. Quello che so per certo è che noi saremo con il governo. C'è bisogno della massima unità, se ci dividiamo in Italia o se separiamo l'Italia dell'Europa, facciamo come Orban e facciamo un favore a Putin". Così Enrico Letta a Genova a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo la pace. Il 21 ci sarà un dibattito in Parlamento e sentiremo il. Quello che so per certo è che noi saremo con il. C'è bisogno della massima unità, se ci dividiamo in Italia o se separiamo l'Italia dell'Europa, facciamo come Orban e facciamo un". Così Enricoa Genova a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - LegaSalvini : UCRAINA, #SALVINI: 'SE ASPETTIAMO LA PACE DI LETTA E DI MAIO SALTANO POSTI LAVORO' - antsolano : RT @ilfoglio_it: Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che non c'è margine di trattativa sull’impegno a sostenere, anche militarmente, l’Ucra… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Armi all'Ucraina, Letta: la maggioranza troverà l'unità (quelle inviate sono già in vendita su internet) - Frances53524532 : RT @Erica43581765: DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene… -