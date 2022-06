Ucraina, Draghi: “Sbloccare porti, rischio catastrofe alimentare” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “I nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono partire dai porti dell’Ucraina nel Mar Nero. Dobbiamo Sbloccare i milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a causa del conflitto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando alla Ministeriale Ocse a Parigi. “Gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite – ha sottolineato – sono un passo significativo, purtroppo gli unici. Dobbiamo offrire al presidente Volodymyr Zelensky le assicurazioni necessarie, che i porti non verranno attaccati. E dobbiamo continuare a sostenere i Paesi importatori, come sta facendo l’Ue”. Il premier ha ricordato che l’Ue ha approvato “sei pacchetti di sanzioni”, che hanno dato un “colpo” significativo alla Russia, ma “affinché i nostri sforzi siano efficaci, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “I nostri sforzi per prevenire una crisidevono partire daidell’nel Mar Nero. Dobbiamoi milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a causa del conflitto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario, parlando alla Ministeriale Ocse a Parigi. “Gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite – ha sottolineato – sono un passo significativo, purtroppo gli unici. Dobbiamo offrire al presidente Volodymyr Zelensky le assicurazioni necessarie, che inon verranno attaccati. E dobbiamo continuare a sostenere i Paesi importatori, come sta facendo l’Ue”. Il premier ha ricordato che l’Ue ha approvato “sei pacchetti di sanzioni”, che hanno dato un “colpo” significativo alla Russia, ma “affinché i nostri sforzi siano efficaci, ...

