Turista ubriaco molesta cavallo | imbizzarrito travolge tutto in una corsa incontrollata

(Di giovedì 9 giugno 2022) Attimi di paura in corso Vittorio Emanuele a Palermo dove un uomo, pare in stato di ebbrezza, ha colpito unche era attaccato ad un calesse nella zona dei Quattro Canti. L’animale si èed è finito su un altro calesse. Un secondoha iniziato una veloceimpattando con un’auto dei carabinieri, un furgone, diversi tavoli e sedie di bar. Ha travolto anche un uomo originario del Bangladesh, che è rimasto ferito ed è stato portato al Policlinico. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a raggiungere l’animale e a bloccarlo in piazza Marina. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

