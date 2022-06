Stefano De Martino debutta oggi al cinema, ma mette le cose in chiaro (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo il successo conseguito in televisione, Stefano De Martino ha deciso di conquistare anche il grande schermo. Da oggi 9 giugno è infatti disponibile nelle sale Il giorno più bello, remake del francese C’est la vie – Prendila come viene, con Luca e Paolo. Un periodo d’oro per Stefano De Martino. Archiviata l’esperienza nella giuria di Amici – per questa edizione – e quella di conduttore di Made in Sud, l’ex ballerino debutta sul grande schermo. Per il 32enne partenopeo si tratta della prima esperienza nel mondo della recitazione, se si esclude il cameo nel corso della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Ne Il giorno più bello, infatti, il performer ricoprirà un ruolo più consistente, che dunque permetterà di assistere alle sue doti recitative. Ma, come lui stesso ha ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo il successo conseguito in televisione,Deha deciso di conquistare anche il grande schermo. Da9 giugno è infatti disponibile nelle sale Il giorno più bello, remake del francese C’est la vie – Prendila come viene, con Luca e Paolo. Un periodo d’oro perDe. Archiviata l’esperienza nella giuria di Amici – per questa edizione – e quella di conduttore di Made in Sud, l’ex ballerinosul grande schermo. Per il 32enne partenopeo si tratta della prima esperienza nel mondo della recitazione, se si esclude il cameo nel corso della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Ne Il giorno più bello, infatti, il performer ricoprirà un ruolo più consistente, che dunque perrà di assistere alle sue doti recitative. Ma, come lui stesso ha ...

