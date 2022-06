Sì all'Ucraina in Europa ma a patto che... L'escamotage di Ursula (Di giovedì 9 giugno 2022) Obiettivo della von der Leyen: evitare di replicare lo stallo dell’embargo sul petrolio russo, con la presidente che annuncia e i leader che frenano. Stavolta è contrario Macron, Draghi d’accordo. E sul tavolo di Bruxelles ci sono altri due problemi Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Obiettivo della von der Leyen: evitare di replicare lo stallo dell’embargo sul petrolio russo, con la presidente che annuncia e i leader che frenano. Stavolta è contrario Macron, Draghi d’accordo. E sul tavolo di Bruxelles ci sono altri due problemi

Pubblicità

rulajebreal : “A parte il grano & [i bambini] quali altri beni ha rubato la Russia all'Ucraina?” Finalmente domande incalzanti, t… - DantiNicola : Insomma la linea del #M5S in estrema sintesi è: basta parlare delle responsabilità di #Putin e chiedere all'… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status di candidato all'i… - BBoop1313 : RT @assurdistan: L'eventuale esecuzione dei militari stranieri in forza all'Ucraina processati sommariamente dai russi in un evidente proce… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Tuttavia, Johnson ha sottolineato che la fine degli aiuti all'Ucraina a causa degli aumenti dei prezzi indotti dalla guerra… -