Severini | “Spiagge libere | ma ancora formalmente in concessione Il Sindaco venga in aula e modifichi il Pua”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 giugno 2022) Fiumicino – “Da due anni su Fiumicino alcune concessioni per gli arenili sono state revocate. Non entro nel merito della revoca, ma se ilvuole lasciarle ‘’, deve avere il coraggio di venire ine modificare il Pua. C’è troppa confusione, anche in funzione di ciò che accadrà nel 2023”. A parlare è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto. “La situazione che si è creata – prosegue– è paradossale. Le, senza più nessun concessionario a gestirle, si sono trasformate di fatto in, ma nel Pua (Il Piano di utilizzo degli arenili), risultanoin. Questa confusione crea disorientamento per il cittadino. Possibile che non si riesca a ...