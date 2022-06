Sassuolo, confermato il primo colpo di mercato: “Sto per firmare!” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Sassuolo chiude il primo colpo in entrata, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Gianluca Scamacca, seguito nelle ultime ore dal PSG come sostituto di Icardi in caso di una sua partenza. Il nome è quello di Agustin Alvarez, uruguaiano classe 2001 del Penarol. Il nome del giocatore è già da un paio di settimane che circolava per i corridoi della dirigenza Neroverde e finalmente è arrivata la fumata bianca. Questo colpo è stato pensato in prospettiva di un possibile assalto ai talenti offensivi del Sassuolo, con il suo acquisto la dirigenza ritiene di aver coperto eventuali buchi. calciomercato Sassuolo AlvarezA darne la conferma è lo stesso agente del giocatore che ha rilasciato le dichiarazioni ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilchiude ilin entrata, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Gianluca Scamacca, seguito nelle ultime ore dal PSG come sostituto di Icardi in caso di una sua partenza. Il nome è quello di Agustin Alvarez, uruguaiano classe 2001 del Penarol. Il nome del giocatore è già da un paio di settimane che circolava per i corridoi della dirigenza Neroverde e finalmente è arrivata la fumata bianca. Questoè stato pensato in prospettiva di un possibile assalto ai talenti offensivi del, con il suo acquisto la dirigenza ritiene di aver coperto eventuali buchi. calcioAlvarezA darne la conferma è lo stesso agente del giocatore che ha rilasciato le dichiarazioni ...

