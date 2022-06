Referendum giustizia, Conte: “Sembrano una vendetta della politica nei confronti della magistratura. Suggerisco di votare 5 no” (Di giovedì 9 giugno 2022) “I cinque Referendum Sembrano esprimere una sorta di vendetta della politica nei confronti della magistratura“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte interpellato a Catanzaro sul Referendum sulla giustizia in programma il 12 giugno. Pur specificando che “è sacrosanto che i cittadini si possano esprimere”, il suo “suggerimento” è di votare 5 no. Perché “la riforma della giustizia non si realizza a colpi di Referendum che già di per sé introducono una visione molto settoriale, limitata. La magistratura in generale deve essere riformata ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “I cinqueesprimere una sorta dinei“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeinterpellato a Catanzaro sulsullain programma il 12 giugno. Pur specificando che “è sacrosanto che i cittadini si possano esprimere”, il suo “suggerimento” è di5 no. Perché “la riformanon si realizza a colpi diche già di per sé introducono una visione molto settoriale, limitata. Lain generale deve essere riformata ma non ...

