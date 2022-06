Quattordicesima in busta paga: quando viene pagata e a chi spetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è la legge a fissare il diritto alla Quattordicesima mensilità, ragion per cui ci sono dei lavoratori ai quali non viene corrisposta, come ad esempio a tutti gli impiegati della pubblica amministrazione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è la legge a fissare il diritto allamensilità, ragion per cui ci sono dei lavoratori ai quali noncorrisposta, come ad esempio a tutti gli impiegati della pubblica amministrazione

Advertising

marinap93785623 : @Detlef73 @Spartaco67_ @g_alo87 Ma nei 2000 euro è tutto compreso? Tredicesima , quattordicesima, ferie non godute,… - WalterSylarYang : Mi sono appena ricordato che non avrò la quattordicesima perché due anni fa ho acconsentito a rateizzarla mensilmen… - moneypuntoit : ?? Quattordicesima 2022 in busta paga: a chi spetta, importi e date di pagamento ?? -