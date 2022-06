Advertising

corriereadriatico.it

PESARO - L'ingegnere Franco Macor, presidente della divisione Ambiente Marche Multiservizi è perentorio: 'Cambio di passo sulla raccolta differenziata in centro storico e i correttivi che sono ...... ma anche i sorpassi vietati, icon il rosso al semaforo , la guida sulla corsia di ... il suo utilizzo fino al momento è stato solo nei radara doppia faccia e solo per stabilire il tipo ... Passaggi fissi e più personale, via i rifiuti dal centro storico: ecco il piano nei dettagli PESARO - L’ingegnere Franco Macor, presidente della divisione Ambiente Marche Multiservizi è perentorio: «Cambio di passo sulla raccolta differenziata in centro storico e ...Malgrado gli sforzi turchi e internazionali, la soluzione per alleviare la crisi alimentare globale negoziando un passaggio sicuro per il grano bloccato nei porti del Mar Nero a causa della guerra ...