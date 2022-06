(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono costretto a leggere anche oggi, stupefatto quanto mai, le agenzie di Giuseppeche parla ancora di me. Probabilmente gli dàche qualcuno dica lae parli della parentopoli grillina e dell’alleanza con Cuffaro dei Cinquestelle a Paternò, ma lava detta sempre, specie da chi si professa onesto”. Così Dinoreplica in una nota al presidente M5S che lo aveva citato oggi a Messina. “Trovo imbarazzante chesiada me ma non abbia mai detto nulla agli altri sei eurodeputati che hanno lasciato il M5S, uno dei quali molto amico degli onorevoli con i quali gira la Sicilia: le reprimende ad personam sono tanto ridicole quanto antitetiche ai valori che furono del Movimento” continua ...

Advertising

Adnkronos : L’ex Iena Dino Giarrusso avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. #ultimora - HakulinenMaria : RT @convivioblog: Se @DinoGiarrusso torna a fare la iena può recuperare la credibilità perduta ? Forse. - lifestyleblogit : M5S, Giarrusso: 'A Conte dà fastidio verità, ossessionato da me' - - convivioblog : Se @DinoGiarrusso torna a fare la iena può recuperare la credibilità perduta ? Forse. - zazoomblog : M5S Giarrusso: “A Conte dà fastidio verità ossessionato da me” - #Giarrusso: #Conte #fastidio #verità -

Giuseppe Conte ha chiesto all'ex grillino Dinodi lasciare il suo incarico da eurodeputato. Dopo aver abbandonato il Movimento, l'ex Iena dovrà lasciare la poltrona a Bruxelles ottenuta grazie ai voti degli elettori cinquestelle. 'Non ...L'eurodeputato replica in una nota al leader grillino che lo aveva citato a Messina: 'Dovrebbe avere il coraggio di parlare di temi ...Poi una precisazione: "Non volevo fare nessuna polemica con la Meloni, per quanto riguarda il conflitto bellico che è una cosa seria e la nostra posizione è molto chiara: dobbiamo lavorare per un nego ...“Sono costretto a leggere anche oggi, stupefatto quanto mai, le agenzie di Giuseppe Conte che parla ancora di me. Probabilmente gli dà fastidio che qualcuno dica la verità e parli della parentopoli gr ...