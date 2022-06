"Le donne non hanno il pene": il surreale dibattito dei Labour (Di giovedì 9 giugno 2022) Il partito laburista non è in grado di dire se le donne possono o meno avere il pene. Il leader del partito, Sir Keir Starmer, cerca senza successo di fare una sintesi delle varie posizioni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Il partito laburista non è in grado di dire se lepossono o meno avere il. Il leader del partito, Sir Keir Starmer, cerca senza successo di fare una sintesi delle varie posizioni

AlexBazzaro : In Italia il primo concorso per “Miss Velo”. La promotrice alle donne: «Velatevi per non essere molestate» L’integrazione secondo il PD. - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - matteosalvinimi : #PeschieradelGarda. La sinistra dell’immigrazione senza regole è in imbarazzo? @mgmaglie: Titolo ipocrita di… - FurioDetti : RT @chilisummer: Preferisco non taggare, credetemi sulla parola. Ieri ho letto uno scambio fra due persone che parlavano del doppio omicidi… - tearvhope : @Frengkent -esprimermi a riguardo.. a me non piace come molti uomini, in queste situazioni dove la donna è violenta… -