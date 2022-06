Le 100 persone più influenti del mondo per il Time. Nessun italiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Da Zendaya a Billa Gates, da Hwang Dong-hyuk, regista di Squid game, a Mary J. Blige. Ma anche gli attori Andrew Garfield, il campione di basket Dwayne Wade, l'attrice Amanda Seyfried e Christian Smalls, presidente del sindacato dei lavoratori di Amazon. Un red carpet super glamour a New York per Time100, la cerimonia di premiazione delle 100 persone più influenti del mondo secondo la rivista americana. Nella classifica di quest'anno non sono presenti nomi italiani. Tra i leader – politici ma non solo – ovviamente Putin e Zelensky ma anche Ursula von der Leyen, Mia Amor Mottley, Primo ministro di Barbados, e Joe Rogan, lottatore di MMA, sostenitore della legalizzazione della cannabis e, soprattutto, ideatore di The Joe Rogan Experience, podcast controverso e seguito da milioni di persone. Tra gli ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Da Zendaya a Billa Gates, da Hwang Dong-hyuk, regista di Squid game, a Mary J. Blige. Ma anche gli attori Andrew Garfield, il campione di basket Dwayne Wade, l'attrice Amanda Seyfried e Christian Smalls, presidente del sindacato dei lavoratori di Amazon. Un red carpet super glamour a New York per100, la cerimonia di premiazione delle 100piùdelsecondo la rivista americana. Nella classifica di quest'anno non sono presenti nomi italiani. Tra i leader – politici ma non solo – ovviamente Putin e Zelensky ma anche Ursula von der Leyen, Mia Amor Mottley, Primo ministro di Barbados, e Joe Rogan, lottatore di MMA, sostenitore della legalizzazione della cannabis e, soprattutto, ideatore di The Joe Rogan Experience, podcast controverso e seguito da milioni di. Tra gli ...

Azione_it : La privazione della libertà prima del processo deve essere un'eccezione, oggi è la regola, spesso un abuso. In 30 a… - crocerossa : A 100 giorni dal conflitto in #Ucraina il Presidente @Francescorocca fa un punto sulle gravi conseguenze umanitarie… - aleappo53 : ?? a causa della sfiducia nei confronti del comando e delle pesanti perdite. 'Ci sono rimaste meno di 100 persone'. - g_scotti1612 : RT @Azione_it: La privazione della libertà prima del processo deve essere un'eccezione, oggi è la regola, spesso un abuso. In 30 anni 30mil… - laurapapini78 : RT @Azione_it: La privazione della libertà prima del processo deve essere un'eccezione, oggi è la regola, spesso un abuso. In 30 anni 30mil… -