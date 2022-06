La Reggia di Carditello rinasce grazie ai Luoghi del Cuore con il restauro delle fontane monumentali

(Di giovedì 9 giugno 2022) Considerato per decenni il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi e ora modello di rinascita e riscatto per l’intero territorio, il Real Sito ditorna oggi a splendere,al progetto “Idel”, censimento deiitaliani da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo.Stamattina è stato infatti inaugurato – alla presenza del Sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo, del Presidente della Fondazione Real Sito diLuigi Nicolais, del Presidente del FAI Marco Magnifico, del Presidente Regionale FAI Campania e Vice Presidente Ferrarelle Società Benefit Michele Pontecorvo Ricciardi, del Capo Delegazione FAI Caserta Dante Specchia, del Direttore Area Retail Caserta-Alto ...

PetrelliFlavia : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Reggia di Carditello, tornano le antiche fontane e nasce una cavallina Video - corrmezzogiorno : #Napoli Reggia di Carditello, tornano le antiche fontane e nasce una cavallina Video - giannigosta : REGGIA DI CARDITELLO, PRESENTAZIONE RESTAURO DELLE FONTANE MONUMENTALI CON OBELISCHI - ilmondodisuk : Carditello/La Reggia ritrova le sue fontane (monumentali) con obelischi - Capuaonline : Reggia di Carditello: Presentazione del restauro delle fontane monumentali con obelischi -

Ladi, grazie all'intervento dello Stato, all'azione di valorizzazione della Fondazione Real Sito die alla vicinanza del Fondo per l'Ambiente Italiano, rappresenta oggi ...I voti erano stati raccolti dai cittadini proprio per denunciare il degrado dellaborbonica. ... alla stampa e a tutte le associazioni che si sono battute in prima linea per salvare. ...Considerato per decenni il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi e ora modello di rinascita e riscatto per l’intero territorio, il Real Sito di Carditello torna oggi a splendere, ...Nelle scuderie del Real Sito di Carditello la scorsa notte ha visto la luce una cavallina. È della specie Governativa di Persano, la razza pregiata dei cavalli nati nel 1744 per volontà del Re ...