Juve Molina, i bianconeri accelerano: c'è fiducia (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juve accelera per Molina, c'è fiducia per l'esito della trattativa: avviati i primi contatti tra le parti La Juve accelera per Molina, c'è fiducia per l'esito della trattativa. Sarebbero stati avviati i primi contatti tra le parti. Filtra ottimismo secondo quanto riportato da Tuttosport e l'esterno nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia della Juventus ed il sostituto ideale di Cuadrado. L'articolo proviene da Calcio News 24.

