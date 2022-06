Justin Bieber: notizie allarmanti sul cantante canadese. Fan in agitazione (Di giovedì 9 giugno 2022) L’artista di fama mondiale fa un annuncio toccante e che lascia senza fiato tutti i suoi fan. Justin Bieber è costretto a prendere una decisione perentoria. Il famosissimo cantante canadese… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 giugno 2022) L’artista di fama mondiale fa un annuncio toccante e che lascia senza fiato tutti i suoi fan.è costretto a prendere una decisione perentoria. Il famosissimo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Justin Bieber ha cancellato due concerti in programma a Toronto: 'Non riesco a crederci che sto dicendo questo ma l… - truthfullyjs : RT @JB__ItalianCrew: Justin Bieber via Instagram: 'Non ci credo. Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Son… - infoitcultura : Morbo di Lyme, i sintomi della malattia di cui soffre Justin Bieber - gattorosarosa : RT @ilmessaggeroit: Justin Bieber e la malattia di Lyme: cos'è? Si trasmette con la puntura di una zecca (e ha colpito anche Richard Gere e… - lovelyanimehd : Justin Bieber ferma il tour: “La mia malattia sta peggiorando” - News Mtv Italia -