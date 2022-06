Isola dei Famosi | due ‘naufraghi’ finiscono in infermeria | cos’è successo?

(Di giovedì 9 giugno 2022) Problemi di salute per due concorrenti dell’dei. I naufraghi stremati sono stati sottoposte alle cure: le loro condizioni Mancano solamente tre puntate alla fine del Survivor. L’dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - Gaetano_io : @Cambiacasacca La settimana prossima va all'isola dei famosi - infoitcultura : Isola dei Famosi, Roger Balduino si è operato, la caviglia non c'entra - infoitcultura : Roger Balduino: 'ecco perchè ho dovuto abbandonare 'L'Isola Dei Famosi' - 361magazine - il_profeta02 : @trash_italiano Ma esiste ancora gente che vede l'isola dei famosi? -

Dusan Vlahovic e Carolina Stramare sono fidanzati Dusan Vlahovic è il fidanzato di Carolina Stramare La ex Miss Italia e naufraga de L'Famosi e il calciatore serbo farebbero coppia fissa da diverso tempo. La notizia della loro storia d'amore è scoppiata nel mondo del gossip, ma nessunodue diretti interessati ha mai ...Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente L'Famosi 2022 . Il concorrente fidanzato di Lory Del Santo, eliminata al televoto durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 6 giugno 2022, non potrà continuare la sua avventura sull'...Problemi di salute per due concorrenti dell’Isola dei Famosi. I naufraghi stremati sono stati sottoposte alle cure: le loro condizioni Mancano solamente tre puntate alla fine del Survivor. L’Isola dei ...Marco Cucolo abbandona l'Isola dei Famosi 2022: cos'è accaduto al naufrago Si ritira per problemi fisici proprio poco dopo l'uscita di Lory Del .... Marco Cucolo abbandona l'Isola e, dunque, si ritir ...