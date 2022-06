Incendio tra Ispica e Pozzallo: disagi al traffico (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Incendio è divampato oggi lungo la strada che collega Ispica con Pozzallo. L’Incendio è divampato in alcuni terreni limitrofi alla carreggiata molto trafficata. A seguito dell’intenso fumo il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Le fiamme si alimentate dal vento si sono propagate nella zona in poco tempo. A fuoco, soprattutto, sterpaglie e vegetazione. Non ci sono feriti. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022) Unè divampato oggi lungo la strada che collegacon. L’è divampato in alcuni terreni limitrofi alla carreggiata molto trafficata. A seguito dell’intenso fumo ilha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Le fiamme si alimentate dal vento si sono propagate nella zona in poco tempo. A fuoco, soprattutto, sterpaglie e vegetazione. Non ci sono feriti. (Foto di repertorio) L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

