Esce di casa e scompare: l'appello disperato della fidanzata (Di giovedì 9 giugno 2022) Di lui non si hanno notizie ormai da due giorni: sale la preoccupazione per amici e familiari. Aliaksandr Herasimau, 29 anni, è scomparso da Varignano di Arco, in Trentino, sul lago di Garda. Il ragazzo è di origini bielorusse, ma vive... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Di lui non si hanno notizie ormai da due giorni: sale la preoccupazione per amici e familiari. Aliaksandr Herasimau, 29 anni, è scomparso da Varignano di Arco, in Trentino, sul lago di Garda. Il ragazzo è di origini bielorusse, ma vive...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: 'Mi domando cosa stia facendo il ministro dell'Interno. In Italia si entra se si ha il permesso di… - chrnvt : RT @unoscribacchino: “Amina è rifugiata dentro la casa di una famiglia polacca che la nasconde in mansarda. Non esce mai di casa, neppure i… - infoitinterno : Esce a pescare e non rientra a casa: annegato nell'Adda, il corpo trovato dai sub - TheStefy : RT @arrigoartwork: Caro Sindaco Roberto Gualtieri, che fine ha fatto lo spazzino a #Roma ? Ormai è una figura mitologica tipo il Dodo. Si p… - mu_antonella : RT @unoscribacchino: “Amina è rifugiata dentro la casa di una famiglia polacca che la nasconde in mansarda. Non esce mai di casa, neppure i… -