Emergenza Sangue | donazioni in calo!

(Di giovedì 9 giugno 2022) Effetto Covid: nel 2021 -1,8% donatori dirispetto al 2019. La pandemia affonda ancora la raccolta, -5% rispetto a 2012. Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, in ripresa rispetto all’anno dello scoppio dell’, ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-pandemico con il -1,8% in confronto al 2019. E’ il quadro che

Emergenza sangue: d'estate a rischio interventi e trasfusioni. Un'interrogazione di Desirè Manca (M5s) Il Centro Nazionale Sangue informa che le donazioni di sangue sono calate, pertanto si potranno riscontrare problemi in estate.