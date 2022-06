Elon Musk compra Twitter anche con i soldi dei russi L'ombra di Mosca si allunga sulla Silicon Valley (Di giovedì 9 giugno 2022) Tra i finanziatori anche il fondo Vy Capital del misterioso tedesco Alexander Tamas, da sempre vicino all'imprenditore russo Yuri Milner Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 giugno 2022) Tra i finanziatoriil fondo Vy Capital del misterioso tedesco Alexander Tamas, da sempre vicino all'imprenditore russo Yuri Milner Segui su affaritaliani.it

