Doppio femminicidio | la nuova compagna era già in auto col killer Zlatan Vasiljevic

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: capiamo questa notizia sul futuro divieto di vendita di auto con motore termico; l’incredibile dop… - Avvenire_Nei : Vicenza, doppio femminicidio. Il killer era già stato fermato - MadfishWeb : La storia di un femminicidio.Doppio. 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer, ora vengano a vedere la mia L… - SRBinTrieste : RT @CittadiVicenza: #stopviolenzadonne Doppio #femminicidio, @CittadiVicenza e #DonnachiamaDonna invitano i cittadini a un momento di rac… - aliabilityy : Mi viene da vomitare per la notizia del doppio femminicidio a Vicenza e qua fino a ieri i maschi facevano polemica… -

E con citazioni come queste - seppur colte, da Ernest Hemingway - che Slatan Vasiljevic, il bosniaco autore del duplicedi ieri a Vicenza, sfogava sui social la propria rabbia. Frasi ...L'autore delavvenuto a Vicenza è il bosniaco Zlatan Vasiljevic. E' stato trovato morto nell'auto ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza. Con se aveva degli ...Gabriela Serrano, la nuova fidanzata di Zlatan Vasiljevic, e seconda vittima della follia omicida del 42nne bosniaco, sarebbe stata già a bordo dell’auto con cui il killer ha raggiunto Schio per uccid ...Zlatan Vasiljevic ha assassinato Lidija Miljkovic in mezzo alla strada del quartiere vip di Vicenza, poi ha infierito su Gabriela Serrano ...