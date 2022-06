Dal 10 giugno in esclusiva su Tv Loft ‘Intorno al Futuro’ | storie di innovazione sociale a Milano con Eugenio Cesaro

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un viaggio nel futuro, che però «è già presente», quello compiuto dain Intorno al Futuro, una serie web di sei puntate a metà tra la fiction e il documentario, alla scoperta di sei associazioni attive nell’, distribuita da Tvcon una puntata ogni venerdì a partire dal 10, prodotta dalla onlus Officine Buone e da Twister Film, che negli ultimi tempi ha realizzato docuserie del calibro di Allevi in the jungle con Giovanni Allevi edi Risorgimento digitale per RaiPlay, oltre a numerosi programmi televisivi e spot. A bordo di uno skate elettrico magico, donatogli da un Doc ispirato a quello di Ritorno al Futuro,incontra ragazze e ragazzi impegnati nel rendere ...

Advertising

IlContiAndrea : Il cast ufficiale di #BattitiLive Si registra: venerdì 17 giugno a Bari, sabato 18 giugno a Bari, sabato 2 luglio… - fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - nove : La sfida tra i 10 migliori sarti amatoriali d’Italia sta per arrivare... ???? @tommaso_zorzi conduce #TailorMade… - comunevenezia : RT @veneziaunica: ?@visitmuve_it presenta la terza edizione della Biennale del #Merletto: mostre e incontri dedicati all’Arte del Merletto,… - MangelaVilo : RT @alexwnews: l’evento a cui parteciperà Alex è il pizza village un evento che dura 10 serate (dal 17 al 26 giugno) e che si svolge sul lu… -

... vedrà la presenza di una selezione di vetturesignificativo passato agonistico: si esibiranno in forma statica e dinamica. Dalle ore 10.00 di venerdì 10si potrà assistere all'esposizione ......condizionatavento, e dunque all'arrivo a giocarsi il successo si è presentato un gruppo ristretto di atleti. Leader è l'olandese Kooij. Leggi i commenti Ciclismo: tutte le notizie 92022PALERMO – Niente stipendi per il mese di giugno per gli oltre 5mila dipendenti comunali, Coime, Lsu e anche per gli amministratori. Anzi: no, “saranno garantiti”, rassicurano dal Comune di ...I laboratori teatrali “Teatri di Stagione” della Fondazione proseguono nel periodo estivo con Alessandro Manzini e Margherita Sanchini.