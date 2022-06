Bimbo di due anni al pronto soccorso con la mamma incinta: “Nessuna priorità per noi, sono tornata a casa” (Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. Un Bimbo di due anni con il labbro spaccato, in braccio alla sua mamma, incinta, arriva al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni. La donna chiede informazioni, le dicono di aspettare, deve fare la fila come tutti gli altri al triage: “Avevo davanti almeno trenta persone, bambini e adulti insieme, una mamma mi ha detto che era in attesa da un’ora e mezza. Così ho preso il mio bambino e sono andata via”, racconta. Lunedì mattina, 6 giugno, il Bimbo si trovava all’asilo nido e stava giocando con i suoi compagni quando è inciampato ed è caduto sbattendo il labbro a terra. Le maestre hanno soccorso il piccolo ed hanno avvisato la madre, che è andata a prenderlo. “sono cose ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. Undi duecon il labbro spaccato, in braccio alla sua, arriva aldell’ospedale Papa Giov. La donna chiede informazioni, le dicono di aspettare, deve fare la fila come tutti gli altri al triage: “Avevo davanti almeno trenta persone, bambini e adulti insieme, unami ha detto che era in attesa da un’ora e mezza. Così ho preso il mio bambino eandata via”, racconta. Lunedì mattina, 6 giugno, ilsi trovava all’asilo nido e stava giocando con i suoi compagni quando è inciampato ed è caduto sbattendo il labbro a terra. Le maestre hannoil piccolo ed hanno avvisato la madre, che è andata a prenderlo. “cose ...

Advertising

frankforu : RT @Labbufala: USA, bimbo di due anni spara al padre. Trump: 'Grave che in famiglia avessero un'arma sola'. - MakeDavero : RT @Labbufala: USA, bimbo di due anni spara al padre. Trump: 'Grave che in famiglia avessero un'arma sola'. - DarioMarchett16 : @LiaQuartapelle Pensate questa tipa come sta messa, secondo lei le sanzioni servono a impedire ad un ministro degli… - edgeofbieber_ : Siamo sicuri che Kylie si ricordi di avere due figli adesso no perché il bimbo non se lo caga manco per scherzo - Lauradaisym : @perplimimi Due bimbe e un bimbo! E poi devo ancora conoscere il bimbo di una mia amica, spero presto ? -