**Bce: Consiglio annuncia rialzo tassi di 25 punti in riunione luglio** (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - In linea con l'andamento previsto per le sue misure di politica monetaria, il Consiglio direttivo della Bce "intende innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 25 punti base con la riunione di politica monetaria di luglio". Lo scrive il Consiglio nel documento diffuso al termine della riunione periodica, che si è tenuta questa volta ad Amsterdam. "Nel frattempo, il Consiglio ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%". Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - In linea con l'andamento previsto per le sue misure di politica monetaria, ildirettivo della Bce "intende innalzare idi interesse di riferimento della BCE di 25base con ladi politica monetaria di luglio". Lo scrive ilnel documento diffuso al termine dellaperiodica, che si è tenuta questa volta ad Amsterdam. "Nel frattempo, ilha deciso che idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%".

