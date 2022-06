Antonello Venditti torna al suo liceo: “Ai tempi ero bullizzato. Mi ha salvato un pianoforte” (Di giovedì 9 giugno 2022) Notte prima degli esami è una canzone che “scrissi al piano in una fase molto delicata“, ha dichiarato Antonello Venditti in un’intervista al Messaggero. A ridosso degli esami di maturità 2022, l’8 giugno, il cantautore è tornato nel suo liceo, il Giulio Cesare in corso Trieste a Roma. Di fronte ai maturandi, ha ricevuto dalla Siae una targa con l’incisione dello spartito della canzone del 1983. Un inno che ha accompagnato – e accompagnerà sempre – tutte le generazioni di studenti italiani. Vi raccomandiamo... Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore di liceo Andrea Del Ponte Nal video condiviso su Instagram dallo stesso Venditti, si vedono infatti i liceali cantare, insieme a lui, le parole della canzone a ... Leggi su diredonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Notte prima degli esami è una canzone che “scrissi al piano in una fase molto delicata“, ha dichiaratoin un’intervista al Messaggero. A ridosso degli esami di maturità 2022, l’8 giugno, il cantautore èto nel suo, il Giulio Cesare in corso Trieste a Roma. Di fronte ai maturandi, ha ricevuto dalla Siae una targa con l’incisione dello spartito della canzone del 1983. Un inno che ha accompagnato – e accompagnerà sempre – tutte le generazioni di studenti italiani. Vi raccomandiamo... Studentesse come lolite: nuovo scandalo sul professore diAndrea Del Ponte Nal video condiviso su Instagram dallo stesso, si vedono infatti i liceali cantare, insieme a lui, le parole della canzone a ...

